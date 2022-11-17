بريطانيا تقر رفع الضرائب.. ووزير المالية: الاقتصاد دخل مرحلة الركود

جدة - نرمين السيد - قال هانت، إنه "سيتم رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترلينى"، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة دخل فى حالة ركود ومن الضرورى خفض أرقام التضخم.
وتابع هانت، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية حاليا لاستقرار الاقتصاد.
وكان مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى قد أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته فى 41 عاماً عند 11.1%، خلال شهر أكتوبر.
وبحسب المكتب الوطنى للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأسرع معدل منذ العام 1977.
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