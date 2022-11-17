أوكرانيا: إسقاط 4 طائرات بدون طيار بالقرب من كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة العسكرية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "فى الساعة الماضية، بالقرب من كييف أسقطت قواتنا الجوية 4 طائرات بدون طيار".

وفى المقابل، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبنزيا، اليوم إن الرئيس الأوكرانى حاول جر الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا عبر تضليل الرأى العام واتهام موسكو باستهداف الأراضى البولندية بصاورخين.

وأشار نيبنزيا إلى أن تصريحات الرئيس زيلنسكى لم تكن فقط تضليلا متعمدا للرأى العام بشأن الصواريخ التى وقعت فى الأراضى البولندية، بل حاول أيضا جر الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.

وأضاف أن السلطات البولندية لم تكن بعيدة كثيرا عن ذلك فمنذ البداية أكدوا استهدافهم من قبل هجمات روسية، فيما استدعت الخارجية البولندية السفير الروسى فى وارسو للاحتجاج على هذا الهجوم.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، قد أكد فى وقت سابق، أن الناتو والولايات المتحدة يتحملان فى نهاية المطاف المسؤولية عن حادثة الصواريخ فى بولندا وهما السبب الأساسى لها.

وكان الرئيس البولندى أندريه دودا، أعلن بدوره فى وقت سابق اليوم أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هى مصدر الصاروخ الذى سقط فى بشيفودوف، واصفاً الانفجار بالمؤسف.