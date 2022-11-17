مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل أحد حراسه

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
واعتقلت قوات الاحتلال، خليل الترهونى، أحد حراس المسجد خلال تأدية عمله.
ويتم اقتحام الأقصى بشكل شبه يومى من قبل المستوطنين، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، منذ المجزرة التى ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.
وعلى صعيد الاعتقالات اليومية فى الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال أسير مُحرر، من محافظة "طولكرم" فى شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين من الخليل، ومواطنين اثنين من "جنين" و"نابلس" شمال الضفة.
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