العالم اليوم - فلسطينيون يصنعون أطباق بيض صديقة للبيئة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 02:24 مساءً - كلما قلّت موارد الناس، زادت حساباتهم المالية، وبات الحال لا يحتمل الخسارات حتى لو كانت "كسر بيضة".

ففي قطاع غزة الذي يعاني سكانه ظروفا اقتصادية صعبة، يجد مربو الدواجن صعوبة في نقل البيض على الزبائن من دون ضرر بسبب قلّة إمدادات القطاع وضعف جودة المنتجات المستوردة.

هذا ما دفع أكرم العمور، صاحب مشروع صنع أطباق صديقة للبيئة لاستخدام النفايات الورقية، في صنع أطباق بيض صديقة للبيئة، تتميز بمتانة تمكّن مربي الدجاج في غزة من توصيل البيض إلى الزبائن من دون أي كسر أو ضرر، بالإضافة إلى الحدّ من الانبعاثات الناتجة عن حرق النفايات الورقية.

بدأت فكرة تصنيع أطباق بيض صديقة للبيئة في غزة، عامَ 2019، وعمل أكرم العمور على تنمية المشروع، وأصبح يعمل معه سبعةُ موظفين، كما أنه يطمح لتصدير منتجاته خارج غزة فيما بعد.

تتمثل الأهمية الأساسية لهذا المشروع في سدّ الاحتياج الأساسي المحلي في غزة وتحسين الظروف الاقتصادية، إذ يجد المزارعون المحليون صعوبات في تأمين الإمدادات من المواد المستورَدة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يساهم به هذا المشروع في حماية البيئة وخدمة المجتمع في غزة.