الرئيس الأوكرانى يدعو سوناك وترودو إلى زيادة المساعدات

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو- خلال اتصال هاتفى- إلى زيادة المساعدات لإنشاء درع صاروخية.





وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكرانى أطلع رئيس الوزراء البريطانى ورئيس الوزراء الكندى على هجوم صاروخى روسى.

وقال زيلينسكى: "لقد أجريت محادثة هاتفية اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أطلعتهم على الموجة الجديدة من الإرهاب الصاروخى الروسي، لقد دعوتهم إلى زيادة المساعدة لأوكرانيا فى إنشاء درع صاروخى".

وميدانيا، أفادت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، بأنه تم إسقاط صاروخين "كروز" روسيين فوق العاصمة كييف.

وأضافت الإدارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "وفقا للمعلومات الأولية المتاحة، فقد تم إسقاط صاروخين من طراز كروز فوق كييف ولا توجد بيانات بشأن الإصابات حجم الدمار ولا يزال يتم العمل بشأن توضيح المعلومات ذات الصلة بالحادث".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب منطقتى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو.