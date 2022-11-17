حريق فى مبنى تاريخى بـ إسطنبول التركية

جدة - نرمين السيد - وأُرسلت الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث عند الإخطار، واستطاع رجال الإطفاء إخماد الحريق الذى اندلع فى المبنى التاريخى، بسبب غير محدد حتى الآن.

واستغرق إخماد الحريق، الذى اندلع بشارع فايز فى منطقة درويش، ساعة، وبحسب التقديرات الأولية، أسفر الحريق عن وقوع أضرار مادية.