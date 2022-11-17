العالم اليوم - كيف تربح رحلة لمارسيليا واللعب مع زيدان؟

انتم الان تتابعون خبر كيف تربح رحلة لمارسيليا واللعب مع زيدان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:24 مساءً - نجحت شركة سوراري عملاق الألعاب الافتراضية في العالم في توقيع اتفاقيات مع 18 منتخباً من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

المنتخبات الـ18 هي: الولايات المتحدة الأميركية – الأرجنتين – بلجيكا – الكاميرون – كوستاريكا - كرواتيا - فرنسا - ألمانيا – غانا - هولندا - قطر- المغرب – صربيا – إسبانيا – بولندا – تونس – كندا - ويلز.

الشركة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها تًقدر قيمتها بـ 4 مليارات و 300 مليون دولار، علماً أن لديها أكثر من اثنين مليون مستخدم في 185 دولة ولها شراكات مع أكثر من 300 فريق ودوريات مختلفة لألعاب رياضية متنوعة حول العالم.

عملاق الترفيه الرياضي شركة سوراري أطلقت على لعبتها الإلكترونية الجديدة اسمGlobal Cup 22 وهي خطوة اعتبرها نيكولاس جوليا الرئيس التنفيذي للشركة "خطوة كبيرة في واحدة من أهم اللحظات في عالم الرياضة".

وأضاف جوليا في تصريحات لوسائل الإعلام أن اللعبة الجديدة تعتمد على اختبار معلومات المشاركين فيها عن كرة القدم ولاسيما عن بطولات كأس العالم السابقة، حيث تعتمد اللعبة على نظام جديد وستمنح أبطال اللعبة جوائز ثمينة وقيمة لم تحدث مع أي لعبة من قبل.

وسيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع بطولتين واحدة حقيقية على أرض الملعب والثانية افتراضية شبيهة بنسخة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوائز ضخمة

أصحاب المراكز من الأول حتى الخامس في نهاية البطولة الافتراضية التي تنتهي مع صافرة النهاية لكأس العالم سيحصلون على رحلة مجانية ذهاب وعودة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية متضمنة الإقامة والتنقل وتناول الوجبات اليومية حتى عودة الفائزين إلى بلادهم، والجائزة الأكثر أهمية ستكون في مشاركة هؤلاء اللاعبون في مباراة كرة قدم مع نجم كرة القدم الفرنسي الأسبق ومدرب ريال مدريد الأسبق زين الدين زيدان في مارسيليا.

أما الفائزون من 1 إلى 10 فسيتم تقسيم مبلغ 20 ألف دولار على كل منهم، بينما يحصل اللاعبون الفائزون من المركز السادس حتى العاشر على تذاكر في مقاعد كبار الزوار لمباريات مختلفة في دوريات متنوعة عقب نهاية المونديال.

والفائزون بالترتيب من رقم 11 حتى 100 سيحصل كل منهم على قميص لاعب في المونديال موقع باسمه.

ما يميز اللعبة عن الألعاب الإلكترونية المشابهة هذه المرة هو اعتمادها على تكنولوجيا الـ NFT على كروت كل لاعب في المونديال، حيث يقوم المشاركون ويطلق عليهم مدربون افتراضيون بتشكيل منتخب خاص به لجمع أكبر عدد من النقاط تماشياً مع النتائج الحقيقية في كأس العالم.

الصحفي والناقد الرياضي الجزائري خيرالدين روبة صرح لاقتصاد دوت الخليج أن انتشار السوشيال ميديا أدى إلى انتشار مثل هذه الألعاب وتفاعل مستخدميها فيما بينهم من باب الترفيه والتسلية وحتى التنافس.

وأضاف روبة " كما يفسر هذا الشغف الكبير للناس بكرة القدم وإقبال من لا يمارسونه واقعياً على ممارستها افتراضياً مما أدى إلى انتشارها بشكل رهيب".

وتابع الصحفي الجزائري: "كما أن التسويق لهذه الألعاب ناجح جداً وبإمكانيات ضخمة على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز والفيفا الداعمان بقوة للعبةالفانتازي وبقية الألعاب الإلكترونية المتعلقة بكرة القدم".

استثمار نجوم العالم في اللعبة

ويستثمر مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في هذه اللعبة الجديدة بمبلغ 30 مليون دولار بجانب حصص استثمارية لكل من نجمي منتخب فرنسا كيليان مبابي وأنطوان غرييزمان والإسباني جيرارد بيكيه ومواطنه أزبليكوتا بجانب الأميركية سيرينا ويليامز بطلة التنس.

التوسع الكبير للشركة في عالم كرة القدم يضمن لها مكاسب تتخطى المليار دولار في كل موسم كروي، وهي تأمل تحقيق مكسب قياسي يقارب في المونديال يقارب المليار ونصف مليار دولار، ونجحت الشركة في ضم 10 بطولات محلية في أماكن متفرقة لأجندتها الاستثمارية بالإضافة إلى 230 نادياً حول العالم أهمهم بايرن ميونيخ وليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني، وآخر الأندية التي دخلت المحفظة الاستثمارية مع الشركة كانت بيرنلي وسيتي ميلوول ونروريتش سيتي وواتفورد وهي أندية تلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية في خطوة من الشركة لإنشاء لعبة جديدة في الموسم القادم لهذا الدوري.

لكن الصفقة الأقوى لسوراري مؤخراً تمثلت في تعاقدها مع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي دخل كمستثمر وسفير عالمي لألعاب الشركة الافتراضية، حيث يتوقع أن ترتفع أرباح اللعبة بعد دخول ميسي إلى أرقام قياسية.