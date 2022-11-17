العالم اليوم - التضخم في منطقة اليورو يقفز لمستوى تاريخي جديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:24 مساءً - قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6 بالمئة في أكتوبر الماضي، مسجلا مستوى تاريخي جديد، وذلك مقابل 9.9 بالمئة في سبتمبر، بحسب ما أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الخميس.

وجاء التضخم المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 10.7 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 1.5 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

وارتفع أيضا معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ- بنسبة 5 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، موافقا التوقعات، وذلك مقابل 4.8 بالمئة في سبتمبر.

وفي محاولة لكبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

ويواجه المركزي الأوروبي تحدٍ كبير لخفض التضخم الذي يزيد على 5 أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف حتى عام 2024، وهو ما يزيد من مخاطر ترسخه عند هذه المستويات المرتفعة.