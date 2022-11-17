العالم اليوم - أردوغان وإمكانية لقائه بالأسد: لا يوجد خلاف أبدي في السياسة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 01:24 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية لمراجعة العلاقات مع سوريا بعد الانتخابات التركية في يونيو 2023.

وأوضح الرئيس التركي، خلال رحلة عودته من بالي، أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو من العام المقبل. وأضاف أردوغان بعد محادثات روسية أميركية في أنقرة:

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