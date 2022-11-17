مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي: اتفاق كوب27 ما‭ ‬زال بحاجة لقدر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - قال فرانس تيمرمانز مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي لرويترز، اليوم الخميس، إن قدرا هائلا من العمل ما زال مطلوبا لتحويل مسودة إعلان كوب27 إلى شيء يمكن قبوله لجميع الأطراف.

وقال في القمة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ “النص مازال بحاجة لقدر هائل من العمل. لسنا في وضع يؤهلنا للقول إنه يوفر أرضية مشتركة كافية يمكننا الاتفاق على أساسها”.

وأضاف “لذا سنواصل المناقشات ونقدم آراءنا ونأمل أن نتمكن من إيجاد الأرضية المشتركة قبل نهاية مؤتمر كوب”.

كانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ نشرت في وقت سابق مسودة أولى لاتفاق نهائي مأمول من القمة، وكررت الكثير من أهداف العام الماضي دون التطرق للأمور الشائكة التي ما زالت دون تسوية.