أوكرانيا: حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد شنت اليوم الخميس، ضربات جديدة على مدن عدة فى جميع أنحاء أوكرانيا.

كما شنت روسيا أيضا هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على أوكرانيا فى 15 نوفمبر، أدى إلى خسائر فى البنية التحتية الحيوية والمبانى السكنية، واعترض نظام الدفاع الجوى الأوكرانى أكثر من 70 صاروخًا من بين أكثر من 90 صاروخًا أطلقتها روسيا.