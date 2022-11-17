جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد شنت اليوم الخميس، ضربات جديدة على مدن عدة فى جميع أنحاء أوكرانيا.
كما شنت روسيا أيضا هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على أوكرانيا فى 15 نوفمبر، أدى إلى خسائر فى البنية التحتية الحيوية والمبانى السكنية، واعترض نظام الدفاع الجوى الأوكرانى أكثر من 70 صاروخًا من بين أكثر من 90 صاروخًا أطلقتها روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: حان الوقت لتزويدنا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.