إيطاليا تفكك شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإيطالية فى مقاطعة صقلية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إجرامية تنشط فى تهريب المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى سواحل الجزيرة جنوبى إيطاليا، تتكون من أحد عشر تونسيًا وسبعة إيطاليين.





وذكرت شرطة محافظة كالتانيسيتا (وسط صقلية) حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية للأنباء، أن الشبكة الإجرامية تتخذ مزرعة قديمة فى ضواحى بلدة نيشيمى، بالمحافظة كانت تؤوى المهربين الذين يتنقلون بين تونس وصقلية وقوارب للعبور سريعة صغيرة تستخدم فى إيصال المهاجرين من سواحل تونس إلى صقلية فى أقل من أربع ساعات. وأفادت الشرطة بأن القاعدة العملياتية للجماعة الإجرامية تستضيف أيضًا مطارا خاصا لرجل أعمال زراعى فى بلدة نيشيمى يعتبر من بين قادة المنظمة.

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