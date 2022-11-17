بريطانيا: الضربات الروسية على أوكرانيا تستنزف احتياطياتها من الصواريخ

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع البريطانية فى تحديث استخباراتى جديد، بأن الضربات المكثفة على أوكرانيا بما فى ذلك، تلك التى وقعت قبل يومين تستنزف احتياطيات الصواريخ الروسية إلى حد كبير.





وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، فى التحديث الذى نشرته على "تويتر"، أنه بعد ظهر يوم 15 نوفمبر، نفذت روسيا ما يصل إلى 80 ضربة صاروخية بعيدة المدى، معظمها ضد أهداف للبنية التحتية للطاقة فى جميع أنحاء أوكرانيا، ومن المحتمل أن يكون هذا أكبر عدد من الضربات التى نفذتها روسيا فى يوم واحد منذ الأسبوع الأول من الحرب.

وأضاف التحديث أنه تم إطلاق الذخائر من منصات جوية وبحرية وبرية وتم اعتراض نسبة كبيرة من الصواريخ بنجاح، ووفقًا للوزارة تواجه أوكرانيا انخفاضًا كبيرًا فى الطاقة المتاحة من شبكتها الوطنية وسيؤثر ذلك على وصول المدنيين إلى الاتصالات والتدفئة وإمدادات المياه.

وقال التحديث إن "الضربات المستمرة بهذا الحجم تعتمد بشدة على احتياطيات روسيا من صواريخ كروز التقليدية، حيث أصبح تدهور البنية التحتية الوطنية الأوكرانية عنصرًا رئيسيًا فى نهج روسيا الاستراتيجى للحملة".

وشنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على أوكرانيا فى 15 نوفمبر أدى إلى خسائر فى البنية التحتية الحيوية والمبانى السكنية، واعترض نظام الدفاع الجوى الأوكرانى أكثر من 70 صاروخًا من بين أكثر من 90 صاروخًا أطلقتها روسيا.