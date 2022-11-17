النواب اللبنانى يفشل مجددا فى انتخاب رئيس للبلاد

جدة - نرمين السيد - وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بمجلس النواب فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.

وكان المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى، قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات.