العالم اليوم - تحويلات المصريين بالخارج تهبط إلى 20.9 مليار دولار في 8 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - تراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، بشكل طفيف، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري إلى نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان من البنك المركزي المصري، صادر الخميس.

وفي شهر أغسطس منفردا تراجعت التحويلات إلى نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو من نفس العام.

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد، التي تواجه شحا في الدولار، على خلفية انسحاب استثمارات الأجانب في أدوات الخزانة الحكومية، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء.

وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، مستوى تاريخي عند 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ونحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي المصري في أول يوليو من كل عام وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع الموافقة عليه في اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر المقبل.