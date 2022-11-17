العالم اليوم - المونديال سيدر 70 مليار دولار على قطاع التجزئة بالمنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - توقع تقرير صادر عن شركة "ريدسير" للاستشارات الرقمية بالشراكة مع "تيك توك"، أن تضخ بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بالإضافة لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، إيرادات تصل إلى 70 مليار دولار في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق بعد أيام ستولد وحدها إيرادات في قطاع التجزئة الالكتروني تصل إلى 8.4 مليارات دولار في المنطقة، مقارنة بنحو 6.5 مليارات دولار في عام 2021.

وبصرف النظر عن تجارة التجزئة في المنطقة، يتوقع التقرير أن تحقق بطولة كأس العالم في قطر وحدها نحو 4 مليارات دولار من خلال الإنفاق السياحي، يأتي 51 بالمئة منها من الإنفاق على الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها.

ويشير التقرير إلى أن الوسائل الرقمية ستتيح الفرص الكبرى للتجارة الالكترونية في المنطقة، حيث تهيمن القنوات الرقمية في اكتشاف السلع والمنتجات، موضحة أن عمليات البحث على الأنترنت شكلت القناة الاولى للمستهلكين لشراء منتجات جديدة خلال بطولة كأس العالم، تليها وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى التقرير أن بطولة كأس العالم ستشكل فرصة لا مثيل لها للعلامات التجارية المختلفة للاستفادة من بيع منتجاتها للجماهير بأعداد ضخمة ومتحمسة ومتفاعلة، لافتا إلى أن منصة "تيك توك" سجلت في عام 2021 أكثر من 129 مليار مشاهدة لهاشتاغ (#football) على مستوى العالم.