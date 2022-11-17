العالم اليوم - الأسهم الألمانية تقود المؤشرات الأوروبية للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قادت الأسهم الألمانية المؤشرات الأوروبية للصعود عند الافتتاح، الخميس، بدعم من بيانات شركة "سيمنس"، والتي سجلت ارتفاعا يدعو للتفاؤل في الأرباح الفصلية، فيما يترقب المستثمرون ميزانية المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تعيد الثقة للاقتصاد البريطاني.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب خلال بيان سيلقيه في وقت لاحق الخميس، وهي إجراءات يؤكد هنت ورئيس الوزراء ريشي سوناك أنها ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين بعد إخفاق "ميزانية مصغرة" للحكومة السابقة قبل أقل من شهرين.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9 بالمئة، فيما زاد المؤشر "ستوكس 600" للقارة بأكملها بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش.

وقفز سهم شركة سيمنس بنسبة 7.2 بالمئة بعدما أعلنت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا أيضا أنها تتلقى طلبا قويا على إنتاجها من معدات المصانع والبرمجيات.

وصعد المؤشر الصناعي الأوروبي 0.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة قبل الإعلان الحكومي المرتقب، المقرر صدوره عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.