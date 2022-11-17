العالم اليوم - شركة استثمار إماراتية تقودها النساء تستحوذ على "ذا بت شوب"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قالت شركة أليف كابيتال ومقرها أبو ظبي، وهي أول شركة استثمار مباشر تقودها النساء في الشرق الأوسط، اليوم الخميس إنها أتمت صفقة لشراء 100 بالمئة من شركة (ذا بت شوب)، أو متجر الحيوانات الأليفة، الإماراتية من كاسامار القابضة.

الاستثمار، الذي لم يُكشف عن قيمته، هو الأول في إطار صندوق أليف 1 التابع للشركة، والذي استثمر فيه صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، القابضة (إيه.دي.كيو)، 125 مليون دولار أي نصف إجمالي الصندوق.

وقالت أليف في بيان إنه بالإضافة إلى عملية الاستحواذ، تضخ أليف كابيتال رأس مال توسعيا في "ذا بت شوب" لتعزيز وجودها في الإمارات والمنطقة وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الحيوانات الأليفة، مع توقع دخول ذا بت شوب إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المجزأة بما في ذلك السعودية وقطر.

وكاسامار القابضة شركة عائلية وتستثمر في العقارات العالمية والأوراق المالية العامة.

وقال مو بيسيو، مدير كاسامار، في بيان أليف "نعتقد أن القطاع لديه إمكانيات هائلة للنمو المستمر، ويسعدنا تسليم الراية إلى أليف لمواصلة التوسع في المنطقة".

وتعد ذا بت شوب، التي تمتلك العلامات التجارية ذا بت شوب ودبي بت فود دوت كوم وبتسفيل وتدير متاجر للبيع بالتجزئة، موقع التجارة الإلكترونية الإقليمي الرائد لمنتجات الحيوانات الأليفة وتوفر خدمات للحيوانات من الاستضافة إلى الرعاية النهارية والتدريب والانتقال والنظافة والتزيين.

وقالت أليف إن عمرو حازم مؤسس بتسفيل سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة ذا بت شوب لقيادة تطوير وتوسيع الأعمال.

وذكرت أليف، التي تستهدف الشركات متوسطة الحجم، إن سوق رعاية الحيوانات الأليفة في الإمارات بلغت قيمتها 361 مليون دولار في عام 2020 وكانت الأكبر في الخليج، مضيفة أنه من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنويا مركبا بنسبة بين تسعة و11 بالمئة.