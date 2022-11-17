العالم اليوم - خدمات استشارات التغذية.. لماذا يزداد الطلب عليها عالميا؟

انتم الان تتابعون خبر خدمات استشارات التغذية.. لماذا يزداد الطلب عليها عالميا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - زيادة انتشار الأمراض المزمنة قد تكون سببا في زيادة الطلب على خدمات استشارات التغذية، هذا ما أظهرته دراسة أجرتها شركة الأبحاث الأميركية "فاكت إم آر".

إذ وجدت أن حجم سوق خدمات استشارات التغذية العالمية يُقدر هذا العام بسبعة مليارات دولار أميركي ونصف المليار تقريبا، وتوقعت أن يتوسع بمعدل نمو سنوي يبلغ أكثر من ثلاثة في المائة خلال السنوات الممتدة من العام الجاري حتى عام ألفين واثنين وثلاثين، وقد يصل إلى أكثر من عشرة مليار دولار أميركي.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ارتفاع عدد المصابين بالسمنة، وزيادة الأمراض المزمنة في جميع أنحاء العالم، كالسكري والنوبات القلبية وارتفاع الكوليسترول، وكل ذلك يعود إلى اتباع أنماط غذائية ضارة بالصحة.

وأشارت الدراسة إلى أن وباء كورونا أدى أيضا إلى تزايد كبير في إقبال الناس على الاستعانة بمستشاري التغذية.

كما توقعت الدراسة زيادة التنافس في سوق خدمات استشارات التغذية العالمية، خصوصا أنها ستتبع استخدام التكنولوجيا المتقدمة ودمجها مع استراتيجيات العمل الأساسية القديمة.

وفي حديث حول الموضوع مع "دوت الخليج"، قالت خبيرة التغذية هناء أبو السعود: