العالم اليوم - صحة الأطفال الخدج بخير مع هذه الطريقة

انتم الان تتابعون خبر صحة الأطفال الخدج بخير مع هذه الطريقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - التلامس الجلدي مع الأم يعزز فرص بقاء الخدّج على قيد الحياة

الولادات المبكرة والأطفال الخدّج من قضايا الصحة العامة الملحّة التي تواجه الكثير من التحديات في العالم.

فوفق منظمة الصحة العالمية، يولد كل عام نحو 15 مليون طفل قبل الأوان، مما يرفع احتمال إصابتِهم بأمراض مهددة للحياة أو وفاتهم قبل سن الخامسة.

اليوم العالمي للولادات المبكرة الذي يصادف في السابع عشر من نوفمبر، يركز على أهمية تقديم الرعاية الفورية للأطفال الخدج، من خلال التلامس بين بشرة الأم وطفلها أو ما يسمى بطريقة الكنغر، إذ يرى الخبراء أن الضمة الأولى للرضيع تعَدّ حاسمة في تحسين فرص بقائه على قيد الحياة وتمتعِه بصحة جيدة فيما بعد.

ووفق المنظمة الأممية، يمكن إنقاذ معظم الأطفال الخدج من خلال التدابير الفعالة، التي تشمل الرعاية الجيدة قبل الولادة وأثنائها وبعدها، إضافةً للوقاية من حالات العدوى الشائعة وتوفير العلاج للأم والطفل، وتأمين الحضانات التي توفر بيئة مثالية صحية للخدج والدعم النفسي للوالدين.

وفي حديث حول الموضوع، مع "دوت الخليج"، قال استشاري الأمراض النسائية والتوليد الدكتور سامح عزازي: