تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود 120 يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، اليوم الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز سيمدد 120 يوما أخرى.

ولم يدل الوزير بتفاصيل أخرى. ولم يتسن تأكيد تصريحاته بشكل مستقل.

وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو/تموز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

وكتب كوبراكوف على تويتر “بادرة حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما”، واصفا ذلك بأنه “خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)”.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن ترحيبه باتفاق جميع الأطراف على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها على البحر الأسود.

وأكّدت تركيا، اليوم الخميس، على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية “وفقًا للأحكام الحالية” المعتمدة منذ يوليو/تموز، حسب ما أفاد مسؤول تركي كبير لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الاتفاق سيبقى ساريًا وفقًا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر”.

وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته، مساء غدا الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.