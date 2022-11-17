روسيا تشن ضربات جديدة على مدن أوكرانية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه الثلاثاء الماضى، شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسعا استهدف كييف وعدة مدن فى مناطق متفرقة من أوكرانيا، حيث سُمع دوى انفجارين على الأقل، وتصاعد الدخان فوق المدينة.

وجاءت تلك الانفجارات فى أعقاب تحذيرات من الغارات الجوية بأنحاء أوكرانيا، بعد ساعات من إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى، خطابًا بالفيديو على زعماء مجموعة العشرين.