جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، إن "الاتفاقان الموقعان قبل 3 أشهر ضروريان لخفض أسعار الغذاء والأسمدة وتفادى أزمة غذاء عالمية". وأضاف جوتيريش، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تمديد اتفاق الحبوب يثبت أهمية الدبلوماسية، متابعا "سنزيل عقبات تصدير الأغذية والأسمدة الروسية". يشار إلى أنه قد تم التوقيع على اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا فى 22 يوليو لمدة 120 يوما حتى 19 نوفمبر، مع تمديد تلقائى لمدة 120 يوما أخرى إذا لم يعترض أى من الأطراف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش: تمديد اتفاق الحبوب يثبت أهمية الدبلوماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.