الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله مسلم أحريزات من بلدة يطا جنوب الخليل، وأدهم بنات من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما احتجزت المواطن أرسلان عبد الحميد، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت حارة الشيخ وسط الخليل وفتشت منزل المواطنين ياسر القواسمى، ويوسف جميل القواسمى.
وفى السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مفرق الزرزر المؤدى إلى واد الغروس، وعين بنى سليم شرق الخليل بالسواتر الترابية.
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