العالم اليوم - مشروع كوري لإنتاج الهيدروجين في السعودية بـ 6.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - وقعت شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وشركات أخرى مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية، بحسب ما قالته مصادر لوكالة رويترز.

ويتزامن الاتفاق مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مصادر بالقطاع أن مشروع المصنع الذي يقام على مساحة 396694 مترا مربعا في ينبع بالسعودية سيتم تشييده بين 2025 و2029 وسيجري تشغيله لمدة 20 عاما، من المتوقع أن ينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا وتبلغ قيمته حوالي 6.5 مليار دولار.

وأكد أحد المصادر الثلاثة المبلغ المتوقع للمشروع. وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.

وقالت يونهاب إن من بين الشركات الموقعة على الاتفاق المبدئي شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وكوريا ساوثرن للكهرباء وشركة النفط الوطنية الكورية وبوسكو القابضة وسامسونغ سي آند تي.