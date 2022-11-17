ماكرون: لا يجب تسييس الرياضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه “يجب عدم تسييس الرياضة” في وقت يستمرّ الجدل حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، قبل أيام من انطلاقها.

وقال ماكرون الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018، “أعتقد أنه يجب عدم تسييس الرياضة”، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين عند وصوله إلى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف “يجب معالجة هذه المسائل عند منح حقّ استضافة الحدث”.

ورأى ماكرون الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي، أن “تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية”، مذكرًا بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.

ووصل ماكرون الى بانكوك في وقت متأخر، أمس الأربعاء، متطلعا الى إعادة إطلاق الطموحات الإستراتيجية لبلاده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الإهانة التي وجهتها أستراليا لفرنسا بإلغاء عقد غواصات كبير عام 2021.