أوكرانيا: روسيا دمرت 337 منشأة تعليمية بالكامل حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقال شانكو -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- "إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية، لحقت أضرار بـ 2700 منشأة تعليمية جراء القصف الروسي، منها 337 تم تدميرها بالكامل"، موضحًا أنه نتيجة لذلك، كانت المهمة هى ضمان حق الأطفال فى التعليم، مع مراعاة قدرات كل مرفق فردى من المؤسسات التعليمية واعتبارات السلامة فى حالة الإنذار بالغارات الجوية.
وأشار إلى مقتل 431 طفلًا وإصابة 835 نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.. مضيفًا: "أن هذه الأرقام ليست نهائية، مع استمرار الأعمال العسكرية، والعمل جار أيضا لتوثيق مثل هذه الحقائق فى الأراضى المحررة"، لافتًا إلى أن 103 أطفال تم ترحيلهم قسرًا من أوكرانيا من قبل الروس قد عادوا بالفعل إلى ديارهم.
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