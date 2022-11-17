روسيا تحمل واشنطن والناتو مسؤولية حادث بولندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف: "يتحدث الأمريكيون فى سياق أنه لولا هذا وذاك ماكان حدث ذلك.. نرى أن سبب كل شيء هو الناتو والولايات المتحدة".

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، أشارت فى بيان خاص، إلى أنه مهما كانت الاستنتاجات النهائية لحادث سقوط الصواريخ فى بولندا، فإن المسؤولية عن ذلك تقع فى النهاية على عاتق "روسيا، التى أطلقت صواريخ على أوكرانيا".

كما أن ينس ستولتنبرج الأمين العام للناتو، قد أقر أمس، بأنه وفقا للمعلومات التى تشير إلى إطلاق صواريخ دفاع جوى أوكرانية هى التى تسببت فى الحادثة وعدم ضلوع روسيا، إلا أنه حّمل روسيا المسؤولية فى النهاية عن سقوط الصاروخ الأوكرانى فى بولندا، لأنه لو لم يكن هناك صراع لما حدث هذا الحادث بحسب تعبيره، قائلا: "كلنا نتفق أيضا على أن روسيا مسؤولة لأنها مسؤولة عن الحرب التى أدت إلى هذا الوضع".

وذكرت تقارير إعلامية بولندية، أن صاروخين سقطا فى مدينة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية صحة المزاعم البولندية واعتبرتها "استفزاز متعمدا".

كما أبلغ الرئيس الأمريكى جو بايدن، حلف الناتو والشركاء فى مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذى سقط على الأراضى البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.