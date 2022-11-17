جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد فى وقت سابق، أن تجديد الاتفاق الذى تسمح بموجبه روسيا بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، أساسى للأمن الغذائى العالمى.
وقال "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفى عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين فى جزيرة بالى الإندونيسية: "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتجنّب المجاعة والجوع فى عدد متزايد من الأماكن حول العالم. وتمهد مبادرة حبوب البحر الأسود والجهود المبذولة لضمان تدفق الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ضرورية للأمن الغذائى العالمى".
يشار إلى أنه قد تم التوقيع على اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا فى 22 يوليو لمدة 120 يوما حتى 19 نوفمبر، مع تمديد تلقائى لمدة 120 يوما أخرى إذا لم يعترض أى من الأطراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.