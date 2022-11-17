أوكرانيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما

جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد فى وقت سابق، أن تجديد الاتفاق الذى تسمح بموجبه روسيا بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، أساسى للأمن الغذائى العالمى.

وقال "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفى عشية انعقاد قمة مجموعة العشرين فى جزيرة بالى الإندونيسية: "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة لتجنّب المجاعة والجوع فى عدد متزايد من الأماكن حول العالم. وتمهد مبادرة حبوب البحر الأسود والجهود المبذولة لضمان تدفق الغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ضرورية للأمن الغذائى العالمى".

يشار إلى أنه قد تم التوقيع على اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا فى 22 يوليو لمدة 120 يوما حتى 19 نوفمبر، مع تمديد تلقائى لمدة 120 يوما أخرى إذا لم يعترض أى من الأطراف.