العالم اليوم - ماكرون يوجه دعوة قبيل مونديال 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى عدم تسييس الرياضة"، وذلك قبيل أيام من انطلاق مونديال 2022.

وقال ماكرون الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018، "أعتقد أنه يجب عدم تسييس الرياضة"، وذلك خلال حديثه مع الصحافيين عند وصوله الى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف "يجب معالجة هذه المسائل عند منح حقّ استضافة الحدث".

ورأى ماكرون الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي، أن "تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية"، مذكرا بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.