جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، لا يوجد أية إصابات بشرية جراء الحريق. وكان حريق كبير قد اندلع فى مطار بغداد الدولى استدعى حضور أكثر من فريق من فرق الدفاع المدنى، ولم يتسبب الحريق وفقا لتصريحات مسؤولين فى مطار بغداد الدولى بتوقف الرحلات الجوية من وإلى المطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيطرة على حريق مطار بغداد الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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