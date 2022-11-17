كندا تخصص مساعدات عسكرية جديدة لكييف

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا حوالى 34 مليون دولار كندى كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا". وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تحملها الالتزامات المقابلة فى اجتماع افتراضى للدول التى تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندى التدريبى لنظرائهم الأوكرانيين فى بريطانيا حتى نهاية عام 2023.

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