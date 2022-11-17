سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الكورى الجنوبى، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فى البحر الشرقى، فى عمل وصفته بأنه ثانى صاروخ استفزازى تطلقه بيونج يانج خلال أكثر من أسبوع بقليل.





وذكرت هيئة الأركان المشتركة- حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، - أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة وونسان فى مقاطعة كانج وون فى الساعة 10:48 صباحا، وأن الصاروخ حلق لمسافة حوالى 240 كيلومترا، وبلغت ذروته حوالى 47 كيلومترا. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه قبل وقت قصير من الإطلاق، كانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجرتا تدريبات دفاع صاروخى "مخطط لها مسبقا" شملت مدمرات الحلفاء المجهزة بنظام "إيجيس". وأشارت إلى أن الجيش الكورى الجنوبى سيبقى على وضعية استعداد حازمة أثناء تتبع ومراقبة تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة.

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