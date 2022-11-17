العالم اليوم - الذهب يستقر مع انحسار الطلب بعد هدوء أزمة انفجار بولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - استقرت أسعار الذهب الخميس مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق.

وبحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1773.40 دولار للأونصة.

كما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1776.20 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية الثلاثاء بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

لكن الرئيس البولندي قال الأربعاء إن صاروخا سقط في بلاده كان شاردا على الأرجح وأطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما بدد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 21.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1003.4 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2067.10 دولار للأوقية.