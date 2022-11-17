موسكو: رد فعل دول الناتو على حادثة سقوط صاروخ على بولندا ”مشين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - وصفت وزارة الخارجية الروسية، رد الفعل العلني لعدد من دول الناتو على حادثة الصاروخ بـ "المشين"، حيث نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مزاعم كاذبة بأن روسيا تقف وراء سقوط صاروخ على بولندا.

ووفقا لبيان الوزارة: "نسجل رد الفعل العام المشين على الحادث في عدد من دول الناتو، وسائل الإعلام سارعت إلى تعميم ادعاءات كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة بأن روسيا تقف وراء سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية، في توافق تام بينها، دون الرغبة في فهم وإيضاح الوضع".

وأضاف: "نحن على ثقة من أن إجراء تحقيق محايد، ونشر نتائجه سيكشفان هذا الاستفزاز".

وذكرت وسائل الإعلام البولندية مساء 15 نوفمبر، أن صاروخين سقطا على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ما تسبب بمقتل شخصين.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، أن الصاروخ الذي سقط في البلاد روسي الصنع.، وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي البلاد.

وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين شاركوا مثله في قمة مجموعة العشرين في بالي، وأعلن أن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادما من روسيا.