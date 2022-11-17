ماكرون: ندعم انضمام الاتحاد الإفريقى إلى مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده "الانضمام الكامل للاتحاد الأفريقى إلى مجموعة العشرين" وذلك على غرار الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة أساسية فى إعادة صياغة "قواعد إدارة المؤسسات الدولية".





وكشف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى عقده بجزيرة بالى الإندونيسية، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين، مساء اليوم الأربعاء، عن تنظيم مؤتمرا دوليا حول اتفاقية مالية جديدة مع الجنوب سيعقد فى يونيو المقبل فى باريس مع الرغبة فى "تهيئة الظروف لدفعة تمويل حقيقية باتجاه الجنوب" لأنه "لا ينبغى علينا أن نطلب من هذه البلدان دعم التعددية إذا لم تكن قادرة على معالجة حالات الطوارئ الأساسية فيها".

وأضاف الرئيس الفرنسى أن ذلك سيشمل ذلك خصوصا "تقييم" إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى من الدول الغنية إلى الفقيرة، متعهدًا بالتعاون مع دول أخرى، لإعادة تخصيص 30 بالمائة من حقوق السحب الخاصة لدينا.. للبلدان الأكثر هشاشة".

وأكمل الرئيس الفرنسى، أن اجتماع مجموعة العشرين يومى الثلاثاء والأربعاء "سمح بإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر هشاشة، وهو عنصر أساسى للتضامن".

وأضاف أنه :"يجب أن نخرج من الوضع الراهن للدول الأشد فقرا وأن نحشد القطاع الخاص على نطاق واسع، وأن نعبئه فى كل الأحوال بشكل أكبر من أجل ثورة الطاقة والزراعة والصناعة" من خلال تخفيف "بعض القيود فى الحصول على التمويل".

وتابع الرئيس الفرنسى أنه "يجب علينا أيضا، فى إطار هذا الاتفاق المالى الجديد، إدراج قضية هشاشة المناخ"، شارحا أن "مجموعة من الحكماء" على هامش قمة المناخ COP27، المنعقد فى شرم الشيخ بمصر "تم تفويضها" من أجل المضى قدما فى "آليات مالية محددة".