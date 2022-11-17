جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس الكوبى لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الجزائري الدولي، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وعدد من أعضاء من الحكومة.
كان رئيس جمهورية كوبا قد أعلن، في وقت سابق، عن شروعه في جولة دولية تشمل الجزائر وروسيا وتركيا والصين، لبحث التعاون مع قادة هذه الدول وتناول قضايا دولية وفي مجال الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كوبا يصل الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.