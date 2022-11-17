رئيس كوبا يصل الجزائر

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس الكوبى لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الجزائري الدولي، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وعدد من أعضاء من الحكومة.

كان رئيس جمهورية كوبا قد أعلن، في وقت سابق، عن شروعه في جولة دولية تشمل الجزائر وروسيا وتركيا والصين، لبحث التعاون مع قادة هذه الدول وتناول قضايا دولية وفي مجال الطاقة.