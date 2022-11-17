محكمة أمريكية تقضى بسجن ضابط استخبارات صينى 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وطلبت وزارة العدل الأمريكية، حسب شبكة إن بى سى الأمريكية، من المحكمة أن يسجن هذا الشخص ويدعى "يانجون تشو - 42 عاما، لمدة 25 عاما بسبب خطته التى وصفت بأنها كانت ممتدة عبر سنوات بغرض الاستيلاء على معلومات سرية من داخل عدد من شركات الطيران الأمريكية.

وقال ميريك جارلاند المدعى العام الأمريكى إن هذا الشخص عمد إلى استخدام أساليب متنوعة فى محاولة لسرقة التكنولوجيا والمعلومات المملوكة لشركات موجودة بـ الولايات المتحدة وخارجها.

ومن جانبه، قال قاضى المحكمة تيموثى بلاك إن هذا الحكم يظهر مدى خطورة هذه الجرائم وتصميم وزارة العدل على التحقيق والوقوف على مساعى الحكومة الصينية أو أى قوة أجنبية لتهديد البلاد والمصالح الاقتصادية والأمنية.

وأوضحت شبكة "إن بى سى" الأمريكية أن " تشو" يعد أول ضابط استخبارات صينى يتم تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، حسبما ذكر مسئولو وزارة العدل.

وقد اعتقل تشو فى بلجيكا عام 2018 حيث ذهب هناك لمقابلة مع موظف فى شركة "جى إى" للطيران، والتابعة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

ويوصف تشو بأنه مسئول بوزارة أمن الدولة الصينية والمسئول عن الاستخبارات الأجنبية والأمن السياسى، وقال المحققون إنه استخدام شبكات من الموظفين التابعين لاستخراج أسرار من شركات أمريكية وعالمية لكنه قام ببعض الأعمال بنفسه باستخدام أسماء مستعارة ووثائق غير حقيقية وجند بعض الصينيين فى شركات الطيران للتعاون معه.