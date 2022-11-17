العالم اليوم - مصر توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإنتاج الهيدروجين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول إنتاج الهيدروجين الأخضر بـ 35 مليون يورو، بهدف دعم قطاع الطاقة المصري وذلك على هامش أعمال مؤتمر المناخ كوب 27، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

من جانبه، قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن توقيع المذكرة بداية للتعاون المستقبلي في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين الدول من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.

وشدد على ضرورة التحرك باتجاه المصادر النظيفة للطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية بهدف تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت للكيلووات في الساعة، والذي يعد أقل مبلغ في العالم الآن.

وأكد أن بلاده غنية بمصادر الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو طاقة الرياح، كما يمكن أن تكون مصدرا أساسيا لإنتاج الطاقة المتجددة، مضيفا أن كثير من الإجراءات تم اتخاذها لتطوير هذا المجال في مصر.