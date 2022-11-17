وجاء فى بيان من مكتب رئيس وزراء كندا أن ترودو والرئيس بولندا ناقشا الحاجة إلى تحقيق شامل لتحديد سبب الانفجارات.
واتفق كل من ترودو ودودا على الحاجة إلى العمل بالشراكة مع حلفاء الناتو وشركاء آخرين فى هذا الشأن، حيث ألقيا باللوم على روسيا فى أعمال العنف.
وجاء فى البيان أن الزعيمين اتفقا على البقاء على اتصال ومواصلة العمل إلى جانب أعضاء آخرين فى المجتمع الدولى، بما فى ذلك حلف شمال الأطلسى، لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، مع محاسبة روسيا على غزوها غير المبرر لأوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام عالمية، أمس الثلاثاء، بأن صاروخا سقط فى منطقة بولندية على الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.
وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن التحليل الأولى يشير إلى أن حادث الصاروخ فى بولندا نجم عن صاروخ دفاع جوى أوكرانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترودو ودودا يتفقان على إجراء بشأن سقوط صواريخ على بولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.