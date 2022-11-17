مطلب عاجل لـ زيلينسكى من الناتو بعد سقوط صاروخ على بولندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات صحفية وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "أود أن تتم دعوتنا إلى اجتماع الناتو الذى سيعقد بخصوص الحادث فى بولندا... لقد أصررنا على هذا مرات عديدة".

كما أعرب زيلينسكى عن أمله فى أن يدعم الشركاء الدوليون الاقتراح الأوكرانى ودعوة ممثلين أوكرانيين لحضور هذا الاجتماع.

يذكر أنه قد سقط صاروخا أمس الثلاثاء فى قرية بولندية على مقربة من الحدود الأوكرانية مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الرئيس البولندى أندريه دودا اليوم إنه لا يوجد أى شيء على الإطلاق يشير إلى أن الهجوم كان هجومًا متعمدًا من جانب روسيا، مضيفا أنه، على الأرجح، كان صاروخ دفاع جوى من الجانب الأوكرانى وكان "حادثًا".