عاجل.. الجمهوريون يفوزون بالمقعد الـ 218 فى مجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن هذا يأتى بعد حسم المقعد الـ 218؛ حيث يضمن بذلك الجمهوريون الأغلبية المطلقة فى مجلس النواب الأمريكى.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أكدت أن الجمهوريين على بعد مقعد واحد من تأمين 218 عضوا يحتاجون إليه للسيطرة على مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى وسط انتصارات متوقعة فى ولايتى أريزونا وكاليفورنيا.

وأشارت إلى أن العدد الحالى 217 جمهوريا و204 ديمقراطيين، لافتة إلى أنه من المؤكد أن النتائج ستكون مصدر ارتياح للجمهوريين وضربة لآمال الديمقراطيين الضئيلة فى تحقيق نصر مفاجئ فى مجلس النواب.

على الرغم من هذه ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجمهوريين يواجهون مأزقًا حول من يستطيع أن يقود الحزب بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد خمسة أيام من نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية المخيبة للآمال بالنسبة للجمهوريين وقبل يومين من إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة فى 2024.

وأوضحت الصحيفة أن عددًا متزايدًا من الجمهوريين يحاولون تهميش ترامب والدخول فى جيل جديد من قادة الحزب بعد ان القى الكثيرون باللوم فى نتائج الانتخابات النصفية – التى فشل فيها الجمهوريون فى السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكى.

وفقا للتقرير، أدت النتائج المحبطة للانتخابات – إلى جانب خسارة ترامب فى عام 2020 أمام الرئيس الحالى جو بايدن – إلى زيادة الحديث العام والخاص حول التفكير فى عالم ما بعد ترامب.

ويحاول العديد من كبار المانحين للحزب دعم المرشحين الآخرين، وقد سئموا من ترامب، وفقًا لمسؤولين جمهوريين وأعضاء على اتصال بهم، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للكشف عن محادثات خاصة.