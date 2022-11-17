عاجل.. بايدن يهنئ الجمهوريين بعد حسم أغلبية مجلس النواب الأمريكى

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أعلنت، فى نبأ عاجل لها، أن الجمهوريون تمكنوا من حسم أغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكى، لافتة إلى أن هذا يأتى بعد حسم المقعد الـ 218 فى انتخابات المجلس.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أكدت أن الجمهوريين على بعد مقعد واحد من تأمين 218 عضوا يحتاجون إليه للسيطرة على مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى وسط انتصارات متوقعة فى ولايتى أريزونا وكاليفورنيا.

وأشارت إلى أن العدد الحالى 217 جمهوريا و204 ديمقراطيين، لافتة إلى أنه من المؤكد أن النتائج ستكون مصدر ارتياح للجمهوريين وضربة لآمال الديمقراطيين الضئيلة فى تحقيق نصر مفاجئ فى مجلس النواب.

وعلى الرغم من هذه ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجمهوريين يواجهون مأزقًا حول من يستطيع أن يقود الحزب بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد 5 أيام من نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية المخيبة للآمال بالنسبة للجمهوريين وقبل يومين من إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة فى 2024.