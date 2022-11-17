بيلاروسيا: مينسك تعتبر العلاقات مع أذربيجان شراكة استراتيجة

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس وزراء بيلاروسيا إيجور بتريشينكو، أن مينسك تنظر إلى العلاقات بين بيلاروسيا وأذربيجان على أنها علاقات شراكة استراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الآذرى على أحمدوف.





وقال بتريشنكو -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، الأربعاء، "إن العلاقات بين بيلاروسيا وأذربيجان، التى تقوم على أساس الصداقة الوطيدة بين قادة بلدينا والشعبين الشقيقين، هى بمثابة علاقات شراكة استراتيجية".

وأضاف: "أنه من الطبيعى ألا يكون للوضع السياسى العالمى المعقد أى تأثير سلبى على علاقاتنا. على العكس من ذلك، فقد دعمنا بعضنا البعض دائمًا فى الأوقات الصعبة".

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادى القائم على تبادل المنفعة هو الذى يسمح بمزيد من تطوير العلاقات بين مينسك وباكو، مشددًا على أنه تم التأكيد مرارا وتكرارا على الاهتمام بتوسيع التعاون التجارى والاقتصادى بشروط متساوية ومتبادلة المنفعة فى سياق الاجتماعات الثنائية التى عقدت هذا العام بين مسؤولى البلدين.