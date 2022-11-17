توجيه عاجل من الرئيس التونسى بشأن الأزمة البيئية فى صفاقس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى، والذى تناول خلاله الوضع البيئى بصفاقس.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن الرئيس قيس سعيد قوله إن هذا الوضع غير طبيعى، بل الهدف منه تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، مؤكدا أن صفاقس التى تعانى أصلا من التلوث يتم اليوم التنكيل بسكانها بعدم رفع الفضلات وحرقها مما زاد الأوضاع تفاقما.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية موحدة، وأن الاستقلالية التى تتمتع بها الجماعات المحلية لا يمكن أن تؤدى إلى المس بوحدتها، مشيرا إلى أن الحل لن يكون بتفضيل جهة على آخرى، ولكن بناء على معطيات علمية تأخذ فى الاعتبار مصلحة الجميع على قدم المساواة.