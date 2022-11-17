محادثة هاتفية بين رئيس أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس الآذرى إلهام علييف، اليوم الأربعاء محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المفاوضات بين أرمينيا أرمينيا وأذربيجان بشأن معاهدة السلام، وإجراءات بناء الثقة ين البلدين.





وأفادت وكالة أنباء "تريند" الآذرية بأن وزيرالخارجية الأمريكى أشار إلى جولة المفاوضات التى عقدت بين وزيرى خارجية أذربيجان وأرمينيا حول معاهدة السلام بين البلدين فى واشنطن فى 7 نوفمبر الجارى، كما أنه أكد عزم الولايات المتحدة على المساهمة فى عملية السلام، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وشدد بلينكين أيضًا على أن هناك فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وتوقيع معاهدة سلام، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها فى هذا الاتجاه، بحسب "تريند".

بدوره، أشاد علييف باهتمام وزير الخارجية الأمريكى المستمر بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، لافتًا إلى أن الجهود التى تبذلها واشنطن فى هذا الاتجاه هى موضع تقدير كبير من جانب باكو.

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من الجهود والمفاوضات فى هذا الاتجاه، فإن التصريحات المتناقضة للجانب الأرمينى فى الأيام الأخيرة لها تأثير سلبى على تطبيع العلاقات بين البلدين ودفع أجندة السلام، حسب ما أوردته الوكالة الآذرية.