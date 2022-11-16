العالم اليوم - نجوم الأندية العربية يبحثون عن المجد في كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر نجوم الأندية العربية يبحثون عن المجد في كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:21 مساءً - يشهد مونديال قطر 2022 الذي ينطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، تمثيلا كبيرا للاعبي الأندية العربية.

تمثل 4 منتخبات الوطن العربي، حيث يظهر المنتخبين القطري والسعودي من آسيا، وتونس والمغرب من إفريقيا، لكن هناك الكثير من الأندية العربية ممثلة في البطولة بعدد كبير من اللاعبين.

قائمة الأكثر تمثيلا

يتصدر نادي السد القطري قائمة الأندية العربية الممثلة في كأس العالم 2022، حيث يشارك 15 لاعبا من صفوفه، جميعهم في المنتخب القطري.

الهلال السعودي يحتل المرتبة الثانية بـ12 لاعبا، جميعهم في منتخب السعودية الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينار.

النصر السعودي والدحيل القطري يتقاسمان المركز الثالث، حيث يدفع كل منهما بسبعة لاعبين في البطولة، جميعهم في منتخباتهم الوطنية باستثناء فينسنت أبو بكر مهاجم النصر الذي يظهر مع منتخب الكاميرون، ويوسف المساكني لاعب الدحيل الذي يشارك مع منتخب تونس.

وتشارك أندية الترجي التونسي والوداد المغربي والشباب السعودي بثلاثة لاعبين لكل منهم، بينما يظهر الأهلي والزمالك من مصر بلاعب واحد فقط لكل منهما.

توقعات المونديال

تعول جماهير الأندية العربية الكثير على لاعبيها في كأس العالم من أجل التألق والسطوع بين صفوة لاعبي العالم، وربما تبحث أندية أخرى عن تألق لاعبيها أملا في الحصول على عرض مالي ضخم نظير بيعهم.

المحلل الرياضي هادي المدني، قال في تصريحات لموقع "دوت الخليج" إن أبرز اللاعبين العرب المتوقع تألقهم في البطولة هم ثلاثي قطر، المعز علي وأكرم عفيف وحسن الهيدوس.

وأضاف المدني: "لعب الثلاثي دورا مهما مع منتخب قطر الحالي منذ بداية تكوينه مرورا بالخبرة التي اكتسبوها، ويمكنهم صناعة الفارق لبلادهم في المونديال".

وتابع: "أكثر لاعبي الأندية العربية المتوقع تألقهم في البطولة بخلاف الثلاثي القطري، هو الكاميروني فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي، بعد أن أثبت دوره الكبير مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي لُعبت على الأراضي الكاميروني".

وأتم: "الأندية العربية ما زالت بحاجة إلى عمل كبير لبناء وتكوين اللاعبين القادرين على تمثيل منتخباتهم دوليا، وبالأخص المغرب الذي يتجه مدربه دائما للمحترفين خارجيا، ولا يُنظر إلى الأندية المحلية في الاختيارات كثيرا".