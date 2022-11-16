اليابان: تضاعف أعداد الزوار الأجانب خلال شهر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية تضاعف أعداد الزوار الأجانب لليابان خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنةً بالشهر السابق عليه، لتصل أعداد الزائرين الأجانب إلى ما يقرب من النصف مليون زائر خلال شهر أكتوبر فقط.





وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية -على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء- أن شهر أكتوبر كان الشهر الأول الذى أعادت فيه اليابان فتح أبوابها بالكامل أمام الزوار من الخارج بعد أكثر من عامين من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19". وكانت اليابان قد أنهت واحدة من أكثر القيود المفروضة فى العالم صرامةً على خلفية انتشار فيروس كورونا فى العالم، فيما يعتمد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا على السياحة لإعادة انعاش اقتصاد بلاده، لا سيما مع تدنى قيمة الين اليابانى لأدنى قيمة له أمام الدولار الأمريكى منذ ما يقرب من 32 عاما.

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