COP27.. الأردن وسوريا يبحثان التعاون الثنائى فى مجالات البيئة والطاقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن وزارة البيئة الأردنية، فإن ذلك جاء خلال لقاء الوفد الأردنى ممثلاً فى المهندس محمد النجار وزير المياه والرى، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية والدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة مع حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة السورى والوفد المرافق له المشارك فى مؤتمر قمة المناخ "COP27" المنعقد فى شرم الشيخ. واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشتركة، فى مجالات المياه والطاقة والبيئة وضرورة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه.

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