جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن "لى تيه-وو"، المدير العام للشؤون النووية لكوريا الشمالية بالوزارة، التقى مع نظيرته الأمريكية "جونغ باك"، إلى جانب حوالى 60 من المسؤولين الدبلوماسيين ومسؤولى الأمن والاستخبارات من كلا البلدين.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا آخر المستجدات حول إرسال كوريا الشمالية لخبراء الاختراق وتكنولوجيا المعلومات إلى الخارج لكسب العملات الأجنبية، مع استخدام الأموال فى تمويل المشروعات النووية والصاروخية.
وتبادل الجانبان أيضًا الحالات والأساليب محددة للأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية عبر الإنترنت، بما فى ذلك سرقة العملات المشفرة، وتبادلا الأفكار حول طرق التعامل بفعالية مع ذلك الموقف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان التهديدات السيبرانية لجارتها الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.