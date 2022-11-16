كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان التهديدات السيبرانية لجارتها الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن "لى تيه-وو"، المدير العام للشؤون النووية لكوريا الشمالية بالوزارة، التقى مع نظيرته الأمريكية "جونغ باك"، إلى جانب حوالى 60 من المسؤولين الدبلوماسيين ومسؤولى الأمن والاستخبارات من كلا البلدين.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا آخر المستجدات حول إرسال كوريا الشمالية لخبراء الاختراق وتكنولوجيا المعلومات إلى الخارج لكسب العملات الأجنبية، مع استخدام الأموال فى تمويل المشروعات النووية والصاروخية.

وتبادل الجانبان أيضًا الحالات والأساليب محددة للأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية عبر الإنترنت، بما فى ذلك سرقة العملات المشفرة، وتبادلا الأفكار حول طرق التعامل بفعالية مع ذلك الموقف.